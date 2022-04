Centre de soutien scolaire : les jeunes s’accrochent à l’approche des examens

Ces étudiants savent que l’échec en juin est possible mais ils s’accrochent et comptent mettre toutes les chances de leur côté pour réussir. Le centre de soutien scolaire Calame les aide en leur offrant un cadre pour étudier en groupe et être accompagné par des bénévoles. "Notre objectif est l’accrochage scolaire. Il est difficile d’observer le décrochage parce que ces jeunes vont à l’école. Le décrochage se passe dans leur tête. Nous, nous voulons les aider à trouver du sens et à leur faire comprendre que l’école doit permettre d’avoir un métier, un avenir", développe Jamila Achack, coordinatrice de l’ASBL.