Centre de prise en charge des violences sexuelles : deux nouvelles infrastructures doivent ouvrir en Wallonie

Pourtant, les zones à forte densité d’étudiants sont particulièrement touchées par la problématique. L’an dernier l’ULiège publiait une étude interpellante relevant que 6% des étudiants sondés avaient déjà subi une relation sexuelle non consentie. Avec plus de 31.000 étudiants à Louvain-la-Neuve, le nombre de potentielles victimes ayant besoin d’un tel centre est donc particulièrement élevé. "Ces trois nouveaux CPVS correspondent aux besoins exprimés par le terrain. Il s’agit de zones à proximité de campus étudiants, soit des publics principalement concernés par les actes de violences sexuelles. Ces trois CPVS permettront par ailleurs de travailler au sein de trois parquets du Procureur du Roi, soit l’entité la plus pertinente pour l’efficacité des échanges entre les acteurs, améliorer la prévention et pour identifier les auteurs", confie Marie-Colline Leroy, secrétaire d’État à l’Égalité des chances.

Dans les centres existants, sur ces cinq dernières années, 8.200 victimes ont déjà pu être prises en charge. Cela permet une action globale grâce à une collaboration pluridisciplinaire avec assistance médicale, policière, judiciaire et psychologique.

C’est là que peut se réaliser très rapidement le constat des lésions, la recherche de traces biologiques de l’auteur présumé et la collecte d’autres indices cruciaux. On le sait, dans ce genre de circonstances, les preuves sont souvent difficiles à établir devant la justice et les premières heures sont cruciales pour faire constater les faits. Cette prise en charge ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 doit remédier à ce déficit.

L’ouverture de ces centres est espérée avant la fin 2024.