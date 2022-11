Centre culturel de Nivelles : l’espoir d’une reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Après des années d’attente et deux tentatives soldées par un échec, le dossier de demande de reconnaissance du centre culturel de Nivelles pourrait enfin être accepté par la Fédération Wallonie-Bruxelles !

Pour la direction de l’asbl et pour les autorités communales, cette fois, le dossier est vraiment solide et nettement plus abouti. Il devrait en principe aboutir. A la clé : d’importants subsides au profit de l’offre culturelle et du personnel attaché au centre.

150.000 euros

C’est la somme qui devrait être apportée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Il y a d’abord 100.000 euros de subsides annuels pour l’activité du centre, puis une subvention de 50.000 euros pour le personnel. Cela fait 150.000 euros supplémentaires par an", explique Pierre-Yves Darquenne, directeur du centre culturel, association actuellement soutenue par la Ville.

L’asbl devrait pouvoir engager du personnel supplémentaire. Quant à l’offre culturelle, elle serait renforcée et améliorée.

Culture pour et par tous

"Ce projet permettra de toucher tous les Nivellois, mais aussi de les inviter à participer aux activités culturelles", explique l’échevin de la culture, Grégory Leclerq. "L’idée, c’est aussi d’inclure la population dans nos projets culturels", souligne Pierre-Yves Darquenne. "Nous allons faire plus et mieux ! Nous conserverons nos spectacles de diffusion, mais nous renforcerons nos projets participatifs, en allant à la rencontre du public, notamment via des comités de quartier". La salle de spectacle "Waux-Hall" et le nouveau cinéma sont inclus dans le nouveau dossier récemment envoyé à l’administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La réponse est attendue en 2023. En cas d’acceptation, le contrat programme débutera en 2024.



Waux-Hall et Ciné

En marge de ce dossier de reconnaissance, les deux copropriétaires de la salle de spectacle "Waux-Hall" (à savoir la Ville et la Fédération), sont déjà en négociation. Objectif de la Ville : le rachat complet du Waux-Hall, pour le rénover et le moderniser. Cette salle pourrait passer de 635 à 800, voire 1000 places assises. Quant au "Ciné4", si tout va bien, il pourrait être repris dans la catégorie des cinémas d’art et d’essai.