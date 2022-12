Centre Culturel de Braine l’Alleud : des documents emportés dans le coffre d’une voiture ravivent les tensions

L’article 3 : 103 du Code des sociétés et associations stipule que les membres d’une asbl peuvent consulter les comptes à la double condition d’en avoir fait la demande écrite au CA et de ne pas les déplacer. Conditions non remplies en l’espèce. Corentin Roulin, administrateur écolo, dans l’opposition à Braine l’Alleud : "Oui, c’est une faute, c’est un acte illégal. Elle ne pouvait pas le faire dans les conditions où elle l’a fait. Depuis, la question est pendante : les documents sont toujours dans le coffre. Il y a une obstination à dire que ce n’est pas grave. Ne pas tenir compte du fait que les administrateurs aient été choqués par cet acte, ce n’est pas une manière de rétablir la confiance".

La principale intéressée estime être la cible de "harcèlement moral, coulant sur le dos de mon indifférence". Chantal Versmissen : "a priori, je n’ai pas commis d’erreur. Tous les avocats que j’ai consultés me disent que l’article 3 : 103 s’adresse aux membres. Les administrateurs ne sont pas des membres. Une présidente est en droit de pouvoir consulter tous les documents. C’est ce que je fais, je m’en imprègne et je tente de savoir ce qui a été fait précédemment pour ne plus que les mêmes erreurs soient commises".

L’avocat spécialisé Bernard Vanham donne raison à l’échevine : la règle n’interdit pas aux administrateurs de déplacer les documents en dehors des locaux de l’asbl en fonction des nécessités. C’est d’ailleurs souvent le cas lorsque la comptabilité est tenue par un comptable externe. Le président du CA peut avoir des raisons de sortir les documents comptables. On peut d’ailleurs imaginer qu’un administrateur se charge de la comptabilité et détienne en conséquence les documents comptables chez lui.

Cet épisode – choisi parmi beaucoup d’autres – raconte le lent délitement de la confiance entre les partenaires. Sur ce point, tout le monde s’accorde : administrateurs issus du monde associatif, administrateurs issus de la chambre publique (majorité comme opposition) et employés du centre culturel. Depuis Namur et Bruxelles, les instances culturelles de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles observent de loin le jeu d’échecs brainois, dont l’issue pourrait bien faire bouger les lignes d’un échiquier d’un tout autre calibre.