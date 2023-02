Centre belge du Climat : quelle mission ? Quelle marge de manœuvre ?

En 2020, Valérie Trouet a publié Tree story : The history of the world written in rings qui a été récompensé par de très nombreux prix. Ce livre -grand public- a été traduit en plusieurs langues. En néerlandais, il a été publié aux éditions Lannoo sous le titre Wat bomen ons vertellen. Une édition en français est attendue !

Elle a obtenu le prix Jan Wolkers 2020, financé par le World Wildlife Fund pour Tree story. En 2018, elle a été reconnue " Distinguished Scholar " par l’Université d’Arizona pour l’apport de son travail dans son domaine mais aussi pour ses activités d’enseignement. Elle est aussi membre de l’Académie Nationale des sciences (NAS) des Etats-Unis en tant que Kavli Fellow.

Découvrez ici l’article du Washington Post consacré au laboratoire de Valérie Trouet.

Découvrez aussi l’interview (en anglais) donnée par Valérie Trouet dans le cadre de " Repairing the future ". Ce projet lancé en 2021 par Bozar, Knack et Le Soir, et en collaboration avec La Première, consistait à organiser une série d’interviews avec des penseurs et experts renommés pour découvrir leur vision du futur.

Consultez ses publications sur le site de son laboratoire.