Expo temporaire consacrée à l’illustratrice et dessinatrice française Aurélie Neyret qui a signé de 2012 à 2017 “Les Carnets de Cerise”, sorte de mélange entre des carnets d’ado et des enquêtes de Sherlock Holmes, dont le succès lui apporte la reconnaissance du public comme de la critique. On lui doit aussi les aventures de “Lulu et Nelson”, qui racontent l’histoire d’amitié entre une jeune Européenne et un jeune Africain. Expo jusqu’au 15 août.