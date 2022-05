Centrale des Awirs: le mouvement citoyen "Dégaze" demande la suspension du projet au Conseil d'Etat

Selon Dégaze, l'énergéticien Engie-Electrabel a récemment entamé les travaux préparatoires, malgré le recours en annulation déposé au Conseil d’État début janvier par le mouvement citoyen, et dont la procédure est toujours cours. "Dans le but d'arrêter les travaux et de prévenir d'autres dommages, les avocats de Dégaze ont déposé aujourd'hui une demande de suspension", indique Dégaze.

"Le dernier rapport du Giec sur le climat indique clairement qu'il n'y a absolument plus la moindre place pour de nouvelles infrastructures au gaz fossile, même si celles-ci sont déjà en cours de construction. Accorder des centaines de millions d'euros de subventions pour une nouvelle centrale électrique au gaz fossile est la chose la plus irresponsable qu'un gouvernement puisse faire en ce moment", estime Gert-Jan Vanaken de Dégaze. "Nous attendons donc du Conseil d'État qu'il nous suive dans cette démarche".

Pour le mouvement citoyen, le fait qu'une nouvelle centrale au gaz soit en construction non seulement à Flémalle, mais aussi dans la ville voisine de Seraing, à quelques kilomètres l'une de l'autre, pose un problème juridique. "Les deux usines au gaz pollueront l'air au niveau local avec des oxydes d'azote pathogènes et de l'ammoniac. Toutes deux rejetteront par ailleurs de l'eau chaude dans la même partie de la Meuse", explique Léo Tubbax, riverain et porte-parole de l'association, qui demande que "les effets néfastes de ces deux centrales à gaz soient étudiés et évalués ensemble puisqu'elles sont toutes deux construites dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacités (CRM)", le mécanisme d'aide d'État qui doit garantir la sécurité d'approvisionnement énergétique du pays après la fermeture de cinq des sept réacteurs nucléaires.

Le projet d'Engie d'une nouvelle centrale Turbine-Gaz-Vapeur (TGV) aux Awirs était ressorti gagnant en octobre dernier de la première mise aux enchères dans le cadre du CRM.