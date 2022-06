Centrale de Coo : le demi-siècle d’un outil au rôle de plus en plus important dans la transition énergétique

Depuis 50 ans, la centrale de Coo est un maillon essentiel du système électrique belge et elle joue un rôle de plus en plus important dans la transition énergétique du pays. Thierry Saegeman, CEO d’Engie Belgique, explique : "La centrale de Coo permet d’équilibrer l’offre et la demande d’électricité à tout moment. Et comme il y a de plus en plus d’énergies renouvelables, intermittentes par nature, il faut sans cesse pouvoir le réajuster. La centrale de Coo démarre aujourd’hui 10.000 fois par an pour rééquilibrer cette offre et cette demande. Elle a été construite comme une grosse réserve d’électricité qui permettait, en cas de déclenchement d’une unité nucléaire, endéans deux minutes, de produire l’équivalent d’une grosse centrale nucléaire de 1000 mégawatts pendant environ six heures. Aujourd’hui, c’est devenu un outil qui gère l’intermittence du système.".