Central Park devient un centre de recherche pour l'environnement

Quels rôles jouent les parcs dans les villes ? Quelle place est laissée à la nature dans l'urbain et comment évolue-t-elle avec le réchauffement climatique ? La ville de New York cherche à répondre à ces questions en lançant The Central Park Climate Lab, un lieu d'étude des stratégies d'adaptation face au phénomène des îlots de chaleur et plus généralement au changement climatique, dans le parc mythique de la ville : Central Park.

Ce nouveau "hub" de recherche réunit la Central Park Conservancy, la Yale School of the Environment et la Natural Areas Conservancy. Ce "cadre unique" servira de référence dans l'étude des parcs urbains.

Plus largement, il servira à terme la politique de lutte contre le réchauffement climatique dans ces lieux aux niveaux municipal et national.

"Les parcs urbains sont aussi vulnérables au changement climatique que d'autres parties de notre paysage national, notamment les zones de nature sauvage et les littoraux. [...] Mais il n'existe pas de sources d'information unifiées ni de recommandations politiques pour aider les villes à gérer et à protéger leurs parcs face à ces défis", note la Central Park Conservancy dans un communiqué.