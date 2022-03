CENTRAL accueille ce week-end les spectacles des artistes Caroline Vigneaux et Erika Zueneli, sous le signe de l’humour et de la danse

Et enfin, c’est Caroline Vigneaux qui clôturera le week-end avec son spectacle Caroline Vigneaux croque la pomme. La troisième création de l’humoriste confirme avec intelligence ses engagements féministes. En évitant d’un humour qui aborderait les relations de genre à coups de clichés, Caroline Vigneaux joue avec les représentations et éduque même son public. En effet, toujours inspirée par sa carrière d’avocate, elle déconstruit des passages du Code Civil ou aborde par exemple le parcours de l’avocate Gisèle Halimi. Un spectacle frontal, sans tabous, qui soulève avec humours les questionnements les plus contemporains.