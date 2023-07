Centrafrique : les électeurs commencent à voter pour le référendum constitutionnel

Les Centrafricains ont commencé à se prononcer dimanche matin sur un projet de nouvelle Constitution qui permettrait au président Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat.

M. Touadéra, âgé de 66 ans, est accusé par ses adversaires de vouloir rester "président à vie" d'un des pays les plus pauvres de la planète et dévasté par plusieurs coups d'Etat. Environ 1,9 million d'électeurs sont appelés aux urnes. Les résultats provisoires doivent être publiés sous huit jours, et la Cour constitutionnelle proclamera les résultats définitifs le 27 août, selon l'autorité nationale des élections (ANE).

Le projet de nouvelle Constitution prévoit d'allonger notamment la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans, et supprime la limite de mandat. Aucune enquête d'opinion crédible ne permet de prédire l'issue du vote, mais la victoire du "oui" fait peu de doute. Les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile, ainsi que les groupes armés rebelles, ont appelé à boycotter le scrutin.