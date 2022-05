Centrafrique : dix civils tués dans une attaque de rebelles dans le centre

Des centaines de paramilitaires russes avaient alors rejoint quelques centaines déjà présents depuis 2018 et permis, en quelques mois, de repousser l’offensive des rebelles puis de les refouler d’une grande partie des territoires et villes qu’ils contrôlaient. Mais sans pouvoir y réinstaller partout et durablement la présence et l’autorité de l’État.

Le 30 mars, la Haute-Commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU, Michelle Bachelet a dénoncé de "graves violations des droits de l’homme" en Centrafrique, dont "des meurtres et des violences sexuelles" sur les civils, commis par les groupes rebelles mais aussi les forces armées du régime et leurs alliés russes.