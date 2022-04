Centenaire des Cités-Jardins – Le Logis-Floréal – Un Projet Coopératif au CIVA

La coopérative Logis-Floréal : chacun chez soi avec les autres

L’habitat coopératif est le choix d’un modèle à la fois économique et socioculturel : chaque résident est locataire de son logement mais copropriétaire de l’ensemble de la cité-jardin. Lorsqu’un sociétaire n’est plus dans les conditions d’accès, il quitte son logement et se fait rembourser sa part. Ce modèle implique une vie communautaire avec des équipements collectifs, des activités de plein air et des fêtes. La cité compte deux écoles, un centre médical de la Croix-Rouge, des terrains de sport, des espaces verts. On y organise un carnaval, un corso fleuri ou la cueillette de pommes dont la vente permet "d’offrir une aide discrète aux familles du Logis frappées par le sort". Trouver l’équilibre entre l’individuel et le collectif, le public et le privé, l’unité et la diversité sera le défi à relever pour l’architecte Jean-Jules Eggericx et l’urbaniste Louis Van der Swaelmen.