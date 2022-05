Centenaire de Xenakis : interview du compositeur en 1993 autour d'Oresteia, d'après Eschyle

La spatialisation de la musique lors de certains concerts est un autre indice de la double sensibilité du créateur. Iannis Xenakis utilise l’ordinateur. Il crée la musique "stochastique", liée à l’aléatoire. Les règles de composition s’appuient sur le hasard, mais le hasard n’est pas absolu. La probabilité est calculée. Il y a la théorie et la règle, mais la loi n’est pas la dictature. Iannis Xenakis très intéressé par le monde du vivant et les phénomènes biologiques prend en compte le prévisible, mais accueille l’aléatoire. L’auditeur ressent l’énergie d’un beau paysage naturel à l’écoute des masses sonores que le compositeur sculpte. Les partitions dessinent des nuages de points, grouillants et fascinants.

En 1993, Ars Musica avait invité Iannis Xenakis à diriger une de ses œuvres, Oresteia - la trilogie d’Eschyle.

L’Oresteïa doit-être nécessairement jouée avec Kassandra (1987) pour Baryton et percussion et la Déesse Athéna (1992) pour Baryton et 11 instruments.