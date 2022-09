Centenaire de Judy Garland, le destin impitoyable de celle qui nous emmenait au-delà de l’arc-en-ciel

Et après des efforts surhumains (amphétamines pour maigrir et somnifères) sous la gouverne implacable des studios, elle devient, à 17 ans, la célèbre Dorothy Gale dans "Le magicien d’Oz", réalisé en 1939 par Viktor Fleming. Le film lui vaut un "Oscar juvénile", une catégorie honorifique réservée aux mineurs. Et pour l’anecdote, sachez que la chanson qui lui sera à jamais associée, "Somewhere Over the Rainbow", a failli être coupée au montage, la MGM la trouvant trop déprimante.

Au terme d’une série de comédies musicales dans lesquelles elle partage la vedette avec Mickey Rooney, devenu son grand ami, Judy présente déjà des signes d’épuisement. Elle a 21 ans et désire jouer des rôles plus mûrs, mais la MGM et sa propre mère la tiennent en laisse. On l’incite à consommer des médicaments nuit et jour, ainsi qu’à suivre un régime très strict. Sans considération pour sa personne, Judy doit absolument faire rêver.

Judy Garland, une femme objet ? Disons que le fait qu’elle soit une femme à l’époque ne lui a pas facilité la tâche que ce soit avec les studios ou ses différents maris.

Ce qui l’entraînera dans une spirale de vie infernale avec plusieurs mariages et trois enfants, dont la célèbre Liza Minelli (née en 1946). Enfants qu’elle mettra un point d’honneur à aimer et éduquer comme elle le peut !

Pourtant, souvent, elle renaîtra de ses cendres avec entre autres, une tournée londonienne au début des années 60, avec son concert mythique à Carnegie Hall, qui lui vaudra un retour en télévision avec une série d’émissions produites par la chaîne CBS.

En le 22 juin 1969, à Londres, Judy Garland succombe à une surdose de barbituriques aggravée par 40 ans d’abus. Ce décès est cependant, toujours auréolé d’un certain mystère.