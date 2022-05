Centenaire d'Iannis Xenakis, l’architecte compositeur, le roman d’une vie

Ce dimanche 29 mai, nous célébrons les 100 ans de l’architecte, ingénieur et compositeur grec Iannis Xenakis, qui fut aussi un réfugié politique après la guerre civile grecque. Collaborateur de Le Corbusier, il associe la musique et l’architecture grâce aux mathématiques et est le père des musiques stochastique, stratégique et symbolique. Il est aussi le premier européen à composer de la musique au moyen d’un ordinateur, dès les années 1950.

La vie du compositeur Iannis Xenakis, décédé il y a 21 ans, en 2001, est digne d’un bon roman d’aventures, avec ses péripéties invraisemblables, ses drames et ses moments de résilience, ses deus ex machina, ses rencontres inattendues, son dénouement en apothéose.

Xenakis voit le jour le 29 mai 1922 dans la ville portuaire roumaine de Brăila, proche du détroit du Danube, qui héberge une importante communauté grecque. Dès 1932, sa famille déménage en Grèce. Féru de mathématiques, de littérature et de musique, il reçoit à partir de 1938 une formation d’ingénieur à l’école polytechnique d’Athènes et suit des cours de composition, d’analyse musicale, d’harmonie et de contrepoint auprès d’Aristote Koundourov.

Les années de guerre et la résistance

Ses études seront bouleversées par les nombreux événements politiques qui agitent la Grèce à l’époque et qui obligent l’école à fermer à plusieurs reprises. Le pays subit successivement l’invasion des troupes italiennes de Mussolini en 1940, celle de l’Allemagne nazie en 1941, venue en renfort de l’Italie, puis la guerre civile entre 1944 et 1949 qui oppose l’Armée grecque gouvernementale (royaliste et soutenue par le Royaume-Uni et les États-Unis) à l’Armée populaire de libération nationale (la branche armée du parti communiste).

Xenakis s’engage dès le début des années 1940 auprès des résistants communistes. Il connaît alors les affres de la guerre, entre tragédie et héroïsme. Plusieurs fois emprisonné, il commande en 1944 la compagnie Lord Byron, mais il reçoit l’année suivante un éclat d’obus anglais qui lui défonce la mâchoire et lui fait perdre l’œil gauche, le marquant à vie. Laissé pour mort, il ne doit la vie sauve qu’à son père qui le conduit à l’hôpital où il demeure trois mois entre la vie et la mort.