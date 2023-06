"Cénotaphes", première exposition de Milan Jespers ou le XIXe siècle trans-figuré

Jespers a plus d’une corde atypique à son arc narratif. En premier lieu cet intérêt focalisé sur la fin du XIXe – début XXe siècle. C’est l’époque "des premiers soubresauts de la photographie, explique le plasticien, qui couvrent un moment où la révolution industrielle bat son plein ; la science, le rationalisme commencent à arriver et en même temps il y a toujours un monde qui survit de rituel, de superstition, totalement rural […] et aussi la vision idéalisée qu’ils avaient de l’Orient, de l’Antiquité." Ensuite il y a le choix du medium, l’aquarelle qu’il travaille par couches et lavis successifs pour créer une densité et des effets de flou en arrière-plan, comme dans les photos de l’époque.