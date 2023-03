Cendrillon : L'Orchestre à la portée des enfants, gagnez deux places !

Dans le cadre de l'Orchestre à la portée des enfants, le metteur en scène Bernard Cogniaux livre une relecture de Cendrillon, à la lumière de la sensibilité d’aujourd’hui. Redécouvrez l’histoire de Cendrillon et son Prince grâce à Prokofiev dont la musique exprime la naissance du grand amour, les obstacles dressés sur son chemin, et l’accomplissement d’un rêve…

En coproduction avec les jeunesse musicales de Liège et Bruxelles, l'OPRL nous livre le ballet Cendrillon qui émerveillera sans nul doute les jeunes oreilles.

A la salle philharmonique de Liège le 7 avril à 20 heures

