Cendrillon : détrompez-vous, elle n’a pas toujours été gentille…

Il était une fois… une jeune fille noble, qui après la mort de son père, se vit reléguée par sa belle-mère au rôle de servante, dans sa propre maison ! Toute la journée, elle était persécutée par cette cruelle marâtre et ses deux filles, aussi laides que méchantes, Javotte et Anastasie. Jalouses de la beauté de leur demi-sœur, ces dernières l’avaient surnommée Cendrillon, parce qu’elle dormait devant la cheminée de la cuisine et était donc recouverte de cendres.

Mais malgré ses vêtements rapiécés et son visage sale, Cendrillon était belle et douce, et s’occupait de toutes les tâches ingrates de la maison, sans jamais se plaindre. Car au fond d’elle-même, elle savait qu’un jour, un beau prince charmant viendrait la chercher sur son cheval blanc.

Oh non ! Voilà justement les deux belles-sœurs, avec leur gros nez et leurs vilaines manières…

- "Tu peux toujours rêver de Prince et de châteaux, souillon", cracha Javotte, "rien de bon ne t’arrivera, tu ne ressembles à rien !"

- "Elle devrait se réjouir qu’on l’accepte sous notre toit !" enchérit Anastasie, "qu’est-ce qu’elle est sale ! Allez, mets-toi au travail Cendrillon, et ne lambine pas, la maison est aussi sale que toi ! Allons, venez ma sœur, notre professeur de musique et de chant nous attend".

- "Allons-y !" s’exclama Cendrillon en retroussant ses manches et en brandissant son balai. "Car si je ne termine pas de nettoyer cette maison de fond en comble, de repasser toutes les robes de mes sœurs et de faire toute la vaisselle, Mère ne manquera pas de me trouver quelque punition cinglante…"

C’est alors que de chaque recoin de la pièce, surgirent de petites souris brunes, grises ou blanches, toutes vêtues de chemisettes, de robes, de petits bonnets et de petits chaussons.

- "Nous sommes là !" s’exclama la souris Gus. "Tu as besoin de nous visiblement. Cet endroit mérite un bon coup de balai ! Et puis… nous n’allons pas laisser ces vilaines femmes te gâcher la journée tout de même !"

- "Oh merci mes amis, tous ensemble, je suis sûre que nous y arriverons !"

Toute la journée, souris, oiseaux et même le chien de la maison, Pataud, brossèrent, récurèrent, balayèrent. Si bien que le soir venu, la maison brillait comme un sou neuf, au grand dam de la méchante marâtre…

Quelque temps plus tard, le Roi fit annoncer qu’il donnait un grand bal à la cour.

Toutes les jeunes filles à marier du Royaume y étaient conviées afin que son fils, le Prince, se choisisse une épouse.

- "Pourrai-je venir ?" demanda Cendrillon à sa belle-mère.

- "Certes ma fille… si tu termines ton ménage, et que tu trouves quelque chose de convenable à te mettre, je n’y vois pas d’inconvénient", répondit la vilaine marâtre avec un sourire cruel…