" Cendrillon " avec l'Orchestre à la Portée des enfants

Il était une fois une jeune fille aussi douce que gentille. Hélas ! Sa marâtre et ses deux demi-sœurs la traitaient comme une souillon et la surnommaient Cendrillon. Un jour, le Roi organise un bal auquel sont conviées toutes les jeunes filles du royaume, mais la belle-mère de Cendrillon lui interdit de s’y rendre… Redécouvrez l’histoire de Cendrillon et son Prince grâce à Sergei Prokofiev dont la musique exprime la naissance du grand amour, les obstacles dressés sur son chemin, et l’accomplissement d’un rêve…

Une mise en scène de Bernard Cogniaux, avec la complicité d’Amandine Vandenheede, qui revisite le conte de Perrault à la lumière du monde d’aujourd’hui

Cendrillon, un conte expliqué aux enfants, avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège à découvrir en famille le

Vendredi 7 avril à 18h ou 20h à la Salle Philharmonique de Liège

Samedi 8 avril à 11h et 14h à Bozar, Bruxelles