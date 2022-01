Célyane, étudiante Erasmus au tempérament de feu, intègre l’aventure The Voice Belgique

Célyane a 20 ans et vient de Marseille. Actuellement en Erasmus, cette jeune femme étudie actuellement les sciences politiques à Bruxelles. Malgré le fait qu’elle a toujours aimé chanter, la scène ne l’attirait pas spécialement. C’est à force d’aller à des concerts qu’elle a eu envie, elle aussi, de monter sur scène. Fan de Dua Lipa, Ariana Grande et Booba, elle compte sur The Voice pour acquérir de l’expérience. Avant de monter sur scène la candidate déclare : "ça me stresse un peu mais je pense à ma mère et je me dis que je peux y arriver". C’est avec la chanson "Dangerous Woman" d’Ariana Grande que Célyane tente de convaincre les coachs lors des Blind Auditions.