Celta Vigo – Real Madrid : des Merengues requinqués veulent reprendre leur marche en avant (Live commenté 18h30)

Le Real Madrid se déplace à Murcie ce samedi en début de soirée dans le cadre de la 30e journée de Liga. Les hommes de Carlo Ancelotti, absent pour cause de Covid, reprennent le championnat là où ils l’avaient laissé avant la trêve internationale, sur une large défaite face au FC Barcelone. Mais la "pause" en Liga aura sans doute permis à tous de reprendre leurs esprits, et de se remobiliser pour le déplacement au Celta Vigo.

Les Madrilènes possèdent toujours neuf points d’avance sur leur dauphin, Séville et sont toujours bien installés en tête de Liga. On ignore encore si Karim Benzema sera apte à disputer la rencontre ou au moins quelques minutes, mais les nouvelles le concernant semblaient plutôt rassurantes, tout comme celles de Ferland Mendy. Les deux hommes ont repris les entraînements en solitaire et avec le ballon cette semaine.

Au rayon blessures, Eden Hazard est quant à lui absent pour plusieurs semaines. Il a été opéré avec succès, une opération pour lui enlever la plaque qui avait été placée dans sa cheville il y a plusieurs années à présent.

Le coach sera également absent puisqu’il a le coronavirus. C’est son fils et adjoint, Davide Ancelotti, qui le remplacera.