Celles : le stock de paille d'un hangar agricole complètement détruit par un incendie

Ce mercredi, peu après 12h00, les services de secours de Wallonie picarde ont été appelés pour un incendie dans une ferme située le long de la rue du Haut Rejet à Velaines, dans l'entité de Celles.

Deux autopompes, trois camions citernes, une auto-échelle et un véhicule de commandement issus de diverses casernes, ont été dépêchés sur place. "A notre arrivée sur les lieux, un hangar agricole était déjà entièrement embrasé. Ce bâtiment, d'une superficie de 250 m2, contenait pour moitié une réserve de paille et pour l'autre moitié du matériel dont des épandeurs et des remorques", expliquait à 13h30 le lieutenant Maxime Desauvage qui a dirigé l'intervention.

Malgré les moyens humains et en matériel qui ont été déployés, le hangar a été entièrement détruit. "Le stock de paille a été calciné et quelques machines ont pu être sauvées. Notre action s'est principalement focalisée sur la préservation d'une proche étable, qui collait au hangar, un bâtiment qui abritait des animaux, mais aussi sur la protection du corps de logis de la ferme. Aucun dégât n'est à déplorer. Aucun animal n'a été blessé", précise l'officier.

À 14h00, les services de secours étaient toujours sur place et procédaient à l'épandage et l'extinction de la paille en feu. "On ignore pour l'instant les causes de cet incendie", indiquent les pompiers.