Céline, youtubeuse ASMR : "Cela m’a aidée et j’aide les autres"

L’ASMR de l’acronyme anglais d’Autonomous Sensory Meridian Response (réponse autonome du méridien sensoriel en français) est une technique de relaxation qui consiste à écouter des bruits étranges et des paroles chuchotées pour se relaxer. La pratique ne fonctionne pas à tous les coups. Généralement, les gens adorent ou alors ils détestent. Céline Fairon fait partie de la première catégorie. Elle aime tellement l’ASMR qu’elle en a fait son métier. La jeune auto-entrepreneuse a lancé ses premières vidéos sur Youtube il y a 2 ans. "J’ai vu que les gens ont adoré, ça m’a motivée et c’est comme ça qu’en moins d’un an, j’ai eu 100 000 abonnés", explique la jeune femme de 22 ans.

Céline publie deux vidéos par semaine qu’elle réalise entièrement seule. "Je me lève le matin, je me prépare, je fais ma vidéo, je fais mon montage et je poste ma vidéo. C’est ma routine", explique-t-elle. La youtubeuse n’écrit pas vraiment de scénario, elle y va au " feeling ". Il lui arrive aussi parfois de se mettre dans la peau d’un personnage. Elle n’est jamais en panne d’inspiration car ses abonnés lui donnent constamment des idées. Après un parcours scolaire parsemé de doutes, Céline pense avoir trouvé sa voie. "Est-ce que je vais le faire toute ma vie ? Je ne sais pas. Aujourd’hui en tout cas, je me sens extrêmement heureuse dans ce que je fais", dit-elle en souriant.