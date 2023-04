Céline Tellier (Ecolo) : "les dérèglements climatiques sont une nouvelle normalité, il faut prioriser l’usage de l’eau"

Pour la ministre wallonne de l’environnement, "on doit clairement continuer à prendre des mesures de prévention et surtout passer d’une approche qui était curative jusqu’à présent, à des mesures préventives pour gérer la quantité d’eau qui va tomber, dont on n’a pas la maîtrise, et en même temps la qualité de celle-ci.

Et de citer en exemple les mesures prises en matière de plantations, pour permettre à l’eau de mieux percoler dans le sol (un million d’arbres plantés en trois ans et 2400 kilomètres de haies). "C’est aussi favoriser des cultures agricoles qui soient plus adaptées aux changements climatiques et bien sûr aussi gérer l’eau de distribution, l’eau potable d’une façon beaucoup plus parcimonieuse.

Va-t-on devoir dans les prochaines années anticiper des limitations dans la consommation d’eau ? "On est en train de travailler sur un décret qui vise à prioriser les usages de l’eau, précise Céline Tellier. L’idée n’est pas nécessairement de dire qu’on ne peut plus avoir de piscines, mais de se dire, en cas de sécheresse importante, quels sont les usages considérés comme prioritaires et de d'avoir une décision régionale, puisqu’aujourd’hui seules les communes peuvent prendre des mesures de restriction d’eau, afin d'avoir une vision cohérente à l’échelle du territoire."

Ce décret s’ajoute au plan sécheresse déposé en 2021, "qui est en train d’être mis en œuvre", complété par des investissements importants effectués par les opérateurs de l’eau pour sécuriser l’eau de distribution et son recyclage.