Céline Tellier (Écolo) : "J’espère qu’en 2024, les fêtes de Wallonie se feront totalement avec des gobelets réutilisables"

Second thème abordé au cours de l’interview, la fin du gel de l’indexation des loyers pour les bâtiments à faible performance énergétique. Céline Tellier regrette cette annonce, fruit d’un compromis politique : "Oui, nous avons été étonnés. Certes l’accord de gouvernement avait prévu que cette mesure serait provisoire. Mais à titre personnel et au niveau des écologistes, nous aurions été favorables à une mesure plus structurelle pour encourager les propriétaires à isoler leur logement. Je pense que cette mesure devrait se pérenniser. Mais nous ne sommes pas les seuls à la table du gouvernement".

Récemment, Elio Di Rupo, Ministre président wallon, expliquait au micro de la RTBF que "l’objectif majeur pour les prochains mois était de retrouver l’équilibre budgétaire en 2024". Est-il dès lors possible de concilier ambition climatique et rigueur budgétaire ? "Les deux sont totalement liées. Aujourd’hui, pour les finances publiques, on ne pourrait plus se permettre le luxe d’avoir une nouvelle crise climatique. On voit aussi que ne pas agir coûte plus cher qu’agir. Si on regarde l’impact strictement budgétaire de l’inaction en matière climatique, elle coûte grosso modo, d’après les études que nous avons pu consulter, cinq fois plus cher que d’agir en faveur de la réduction de nos émissions et d’agir aussi en faveur de l’adaptation de nos sociétés à ces nouveaux risques", ajoute la Ministre.