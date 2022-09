Céline Nieuwenhuys : «Mais pourquoi le gouvernement est-il toujours deux trains en retard ?»

Elle se souvient d’ailleurs de la gestion de la crise Covid où elle est intervenue comme représentante du secteur Social dans différents groupe d’experts : "quand j’ai amené sur la table l’idée qu’il fallait penser le monde de demain et pas simplement relancer le monde d’hier et d’aujourd’hui, je me suis souvent sentie comme une extraterrestre ! Pourtant, cette crise était une opportunité pour imposer dès aujourd’hui des éléments du monde de demain… Quand on a des manettes en main pour faire changer les choses, il faut les tourner ! Sinon on est repartis sur le monde d’hier et c’est pourtant ce qui s’est passé..."

Alors, est-il possible de penser et de construire des solutions structurelles de long terme malgré la pression de l’urgence d’une gestion de crise ? C’est ce que "Le Tournant" explore dans ce nouveau numéro, en compagnie de Céline Nieuwenhuys mais aussi de l’épidémiologiste Marius Gilbert, du spécialiste en énergie Gregoire Wallenborn et du Philosophe Philippe Van Parijs.