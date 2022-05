Céline Frémault (Les Engagé.es) arrêtera la politique en 2024

Alors en 2022, Céline Frémault annonce-t-elle arrêter parce que son parti a encore changé de nom et est devenu récemment les Engagés ? Parce que son parti est au plus mal dans les sondages ? Parce qu’il ne pèse plus dans le débat politique ? Ou parce que le candidat à la vice-présidence du parti Yves Verougstraete, le fondateur de l’enseigne Medi-Market, est pressenti pour être tête de liste à Bruxelles en 2024 ?

A la DH, Céline Frémault répond : "J’ai annoncé à Maxime Prévot (NDLR : le président de la formation) juste après la Toussaint, en novembre dernier, mon intention de ne plus jouer de rôle au sein de la présidence des Engagés."

En tout cas, Céline Frémault aura été ministre bruxelloise de 2013 à 2019, en charge notamment de l’Environnement, de l'Economie et du Logement. On lui doit la mise en place de la zone basse émission en Région bruxelloise. Lors des dernières régionales en 2019, elle a totalisé plus 7700 voix, 11e score personnel à Bruxelles.