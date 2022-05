Céline Frémault : "Je ne ferai pas le mandat de trop"

Elle a été députée à 30 ans, ministre à 38. A 48 ans, la cheffe de file bruxelloise des Engagés (ex-CDH) annonce qu’elle ne rempilera pas à l’issue de la législature régionale, en 2024. "C’est le fruit d’un long cheminement personnel", a-t-elle confié sur VivaBruxelles, ce matin. Celle qui a "adoré la vie [qu’elle a] eue, même si elle était dense, hyper active" l’assure : il n’y a aucun lien avec le changement d’orientation du parti, ni du nouveau nom "les engagés". "Aucun. C’est d’ailleurs un processus que j’ai accompagné".

Son annonce coïncide aussi avec celle d’Yvan Verougstraete, fondateur de Medi-Market, de briguer la vice-présidence des Engagés et de devenir ainsi chef de file pour Bxl. Là non plus aucun lien, l’affirme-t-elle : "J’ai communiqué au mois de novembre à Maxime Prévot que je ne souhaitais pas rempiler".

Ci-dessous, l’interview de Céline Frémault sur VivaBruxelles, dans son intégralité