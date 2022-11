Céline Dion va faire son grand retour... au cinéma

Dans cette publication, Céline Dion annonce : "On se voit au cinéma ! Céline jouera aux côtés de Priyanka Chopra et Sam Heughan en plus de sortir de la nouvelle musique pour la comédie romantique " Love Again " (nouveau titre !) qui paraitra au cinéma le 12 mai (nouvelle date !)"

Il faudra patienter jusqu'en mai 2023 pour découvrir le film.

La chanteuse se fait rare depuis quelques mois à cause d'une maladie. Sur Virgin Radio, son médecin a indiqué que Céline Dion était touchée par un choc hormonal qui aurait créé un choc affectif. Cela a pour conséquence que la voix de l'artiste se casse très régulièrement.

Son médecin indique : "Quand il y a un conflit quelque part, votre voix n’est plus au rendez-vous".

Si un retour sur scène n'est pas d'actualité, c'est bien au cinéma qu'on retrouvera Céline Dion dans quelques mois.