Céline Dion : un proche balaie les rumeurs et donne des nouvelles rassurantes sur sa maladie

La diva canadienne, qui a annulé de nombreuses dates de sa tournée, souffre d'un trouble digestif qui demande un long traitement. C'est l'information dévoilée par un proche de la star au Parisien. Cindya Izzarelli évoque les conséquences de cette maladie dans son Actu people.

Six ans après la disparition de son manager et mari René Angélil, Céline Dion semblait au plus mal physiquement. La chanteuse de 53 ans a été forcée d'annuler ses dates nord-américaines de sa tournée Courage pour raison médicale.

L'inquiétude a rapidement grandi chez les fans. Nombreux sont ceux qui s'interrogeaient sur les troubles dont était victime l'interprète de S'il suffisait d'aimer. Des photos prises par Paris Match à Las Vegas de la chanteuse avec ses enfants n'ont pas rassuré le public. Céline apparaissait amaigrie, le regard presque livide.

Les rumeurs sur son état de santé ont abondamment circulé. Un proche a décidé de rétablir la vérité.