Céline Dion : son message bouleversant pour les 6 ans de la disparition de René Angélil

Déjà 6 ans que René Angélil est décédé. Céline Dion reste marquée par la mort de son être le plus cher et lui a adressé un hommage vibrant sur Instagram.

L’histoire d’amour entre la diva canadienne et son imprésario, relatée notamment dans Aline de Valérie Lemercier, aura duré près de 30 ans, malgré leurs 27 ans d’écart. Céline Dion rencontre son producteur à l’âge de 13 ans et quelques années plus tard, ils vivront une idylle sans faille, jusqu’au décès de René.

Il s’est éteint à l’âge de 73 ans des suites d’un long combat contre un cancer de la gorge, le 14 janvier 2016. Cette date reste évidemment gravée dans la mémoire de la superstar canadienne, comme en atteste son hommage sur Instagram pour commémorer les 6 ans de la disparition de René Angélil.