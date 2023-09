Céline Dion : sa sœur Claudette parle des douleurs de la chanteuse face auxquelles "on ne sait pas faire grand-chose"

Pour obtenir des nouvelles de la chanteuse canadienne atteinte su syndrome de la personne raide, les fans peuvent compter sur Claudette, la sœur de Céline Dion.

S'il y a peu Claudette Dion se voulait rassurante quant à la voix de la chanteuse qui était toujours "bien là", elle a fait part de ses inquiétudes dans "HELLO! Canada" le 31 août dernier.

Bien qu'elle affirme que Céline "fait tout pour se rétablir" et que "c’est une femme forte", Claudette déplore le peu de connaissance dont on dispose sur sa maladie, une pathologie neurologique rare. Elle s'est également exprimé sur les symptômes de la maladie dont souffre la chanteuse :

"Il y a des spasmes - ils sont impossibles à contrôler. Vous savez quand les gens se lèvent souvent la nuit à cause d’une crampe dans la jambe ou le mollet ? C’est un peu comme ça, mais dans tous les muscles."

La famille de Céline regrette de "ne pas pouvoir faire grand-chose pour la soutenir, pour soulager sa douleur". "Nous croisons les doigts pour que les chercheurs trouvent un remède à cette terrible maladie" ajoute-t-elle.

Si Claudette évoque régulièrement le courage de sa sœur, son frère Jacques Dion se fait plus rare dans les médias. Il a toutefois affirmé au Figaro, dans une interview parue ce 4 septembre, que Céline Dion est "très lucide et refuse de se plaindre". Pour lui "c'est juste une question de temps. Il faut être patient et rester positif."