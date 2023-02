Céline Dion : sa sœur Claudette donne des nouvelles de la chanteuse

Depuis quelques semaines, on a appris que Céline Dion souffrait du syndrome de la personne raide ou syndrome Stiff-Person. Une pathologie neurologique rare caractérisée par une raideur musculaire progressive et des épisodes répétés de spasmes musculaires douloureux.

La chanteuse a dû prendre la décision de repousser ses dates de concerts étant incapable d’assumer un show.

Dans le "Journal de Montréal", sa sœur Claudette en dit plus sur la carrière de Céline Dion ainsi que de la fatigue qu’elle a accumulé : "Depuis l’âge de 12 ans qu’elle travaille, cette enfant-là, elle n’a pas vraiment eu d’adolescence. Elle a toujours travaillé. Elle s’est toujours donnée. C’est un choix. […] Et puis tout d’un coup, elle a eu un grand coup de Trafalgar. Elle a perdu René et sa mère. Les deux piliers de sa vie, puis elle s’est écroulée".

Concernant un retour sur scène de Céline Dion, sa sœur reste toutefois optimiste :

"Je ne suis pas capable d’imaginer qu’elle ne remontera pas sur scène. Elle est tellement à sa place. Plutôt que de pleurer sur son sort, j’essaie de lui envoyer des ondes positives et de faire en sorte qu’un jour, elle montera sur scène."

On apprend aussi que la chanteuse est soignée à Denver dans le Colorado et qu’elle est entourée de spécialistes.

On espère revoir prochainement Céline Dion sur scène et pourquoi pas en Belgique.