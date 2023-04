Céline Dion revient avec son titre "Love Again", pour la bande originale du film du même nom

Céline Dion fait son retour à la chanson, et aussi au cinéma. Dans le 8/9, Bruno Tummers présente Love Again, le nouveau titre de la chanteuse québécoise créé pour le film du même nom.

C’est une belle ballade et un beau retour pour Céline Dion. Dans la comédie romantique Love Again, elle interprète son propre rôle et donne des conseils en amour à un journaliste empêtré dans une relation compliquée, alors qu’il était venu la rencontrer pour réaliser un portrait de la star.

Le film paraîtra en juin, mais la sortie de l’album avec la bande originale qui l’accompagne est prévue pour le 12 mai. On y retrouvera des anciens titres de Céline Dion, dont It’s all coming back to me now, mais aussi cinq titres inédits. Entre autres cette chanson Love Again qui porte le même nom que le film.

C’est donc un événement : Courage, son dernier album en anglais, était sorti il y a cinq ans déjà. Elle a depuis connu beaucoup de problèmes de santé ces derniers mois, et la sortie du film avait d’ailleurs été décalée parce que la production attendait qu’elle se porte mieux.

Cette année, Céline Dion devrait également retrouver la scène belge cette année, avec trois dates annoncées pour septembre au Sportpaleis d’Anvers.