Céline Dion loue la bravoure du peuple ukrainien : "Vous avez notre soutien et nos prières pour la paix"

La diva canadienne, qui souffre de spasmes musculaires, s'est exprimée sur Instagram pour saluer la bravoure des Ukrainiens qui résistent face à l'envahisseur russe.

Le retour de Céline Dion sur scène devait être une grande fête qui a rapidement été avorté. Depuis début 2022, elle a annulé de nombreuses dates de sa tournée Courage à cause de problèmes de santé. Son état a rapidement inquiété les fans. Pour mettre fin aux rumeurs infondées, des proches ont signalé que la superstar était sujette à des spasmes musculaires résultant d'un trouble digestif.

L'interprète de My Heart Will Go On doit suivre un long traitement qui la tient éloignée de la scène. Elle reste depuis lors peu active sur les réseaux sociaux. Après plusieurs semaines de silence, elle a toutefois souhaité adresser un message à ses fans, mais pas pour donner des nouvelles sur sa santé.