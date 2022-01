Céline Dion : les derniers clichés pris de la star inquiètent sur son état de santé

Céline Dion est-elle malade ? Les clichés publiés ce 27 janvier par Paris Match de la diva inquiètent la presse people et le public. On remarque que la chanteuse a le visage creusé et a laissé apparaître ses cheveux gris.

La superstar canadienne semble être mal en point. Le 15 janvier, Céline Dion annulait les dates de sa tournée Courage après ceux prévus à Las Vegas. La raison ? Des "spasmes musculaires graves et persistants" annonçait-elle sur ses réseaux sociaux. Sa convalescence prenait plus de temps qu'elle ne le prévoyait, la contraignant à faire une croix sur ses concerts nord-américains.

Paris Match s'est alors questionné sur l'état de santé de l'interprète de Pour que tu m'aimes encore.