Céline Dion fera ses débuts au cinéma dans "Text for You", et en signe la bande originale

La diva canadienne fera ses premiers pas au cinéma dans la comédie romantique Text for You dont elle a également enregistré la bande originale. Marion Jaumotte en dévoile plus sur cette info dans son Actu people.

Toujours en convalescence avant de remonter prochainement sur scène, Céline Dion ravira aussi ses fans au cinéma. On ne parle pas du film Aline inspiré de sa vie, mais bien d’un premier rôle sur grand écran pour la superstar de 53 ans.

Elle est à l’affiche de Text for You de James C. Trouse, avec Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan, le héros de la série Outlander. Cette comédie romantique met en scène une femme endeuillée qui tente de remonter la pente en envoyant des messages romantiques sur le téléphone de son défunt fiancé. Mais le numéro a depuis été attribué à un autre homme. Les deux personnages se rapprochent alors grâce à leur passion commune : la musique de Céline Dion.

Et la chanteuse canadienne est mentionnée elle-même au casting, sûrement dans son propre rôle !