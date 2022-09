Céline Dion et Jean-Jacques Goldman de retour pour l'anniversaire de Michel Drucker

Ils sont rares dans les médias, Céline Dion et Jean-Jacques Goldman sortent de leurs réserves pour l'anniversaire de Michel Drucker. Le 12 septembre prochain, l'animateur de Vivement Dimanche fête ses 80 ans.

Paris Match a réussi à avoir quelques mots des stars de la chanson française pour Michel Drucker.

La chanteuse canadienne, dont la santé est fragile, a déclaré : "Tu as connu, tu as reçu, aidé et aimé tout ce que le métier des arts et du spectacle a de meilleur. Tu as donné la chance à de jeunes débutants, comme moi, de se faire connaître grâce à l'énorme pouvoir de diffusion et de promotion. [...] Tu es entré dans leur coeur par la petite fenêtre de l'audiovisuel, ils ne veulent plus, ne peuvent plus te laisser partir. Que la fête continue encore longtemps".

Jean-Jacques Goldman ajoute : "La vraie consécration, c’était d’être l’invité principal de “Champs-Élysées"

80 ans pour Michel Drucker dont quasiment 60 ans de carrière à la télévision avec des succès comme Studio Gabriel, Champs-Elysées, Stars 90 ou encore Vivement Dimanche.

L'émission dominicale est diffusée sur France 3 depuis la rentrée.