Céline Dion dévoile une photo avec tous ses enfants pour la Fête des mères

Malgré sa longue convalescence ayant entraîné le report de sa tournée, Céline Dion a tenu à partager un cliché familial avec ses trois fils. Cindya Izzarelli s’est penchée sur cette nouvelle dans l’Actu people.

La Fête des mères se tenait aussi le 8 mai au Canada. Céline Dion a profité de l’occasion pour passer un moment familial privilégié dans sa maison de Las Vegas. Veuve de René Angélil depuis maintenant 6 ans, elle était en effet entourée de ses trois enfants : René-Charles, 21 ans, et ses jumeaux Nelson et Eddy, 11 ans.

"En cette Fête des mères, je me sens très privilégiée de pouvoir être avec mes enfants, et j’ai une pensée toute particulière pour ces mères en Ukraine et partout dans le monde qui ont perdu leurs enfants…" a écrit l’interprète de Pour que tu m’aimes encore, en légende d’une photo partagée sur Instagram. "Et je pense à ces mères qui s’inquiètent constamment pour la sécurité de leurs enfants… et aussi à ces mères qui consacrent chaque once de leur énergie juste à fournir à leurs enfants les nécessités de la vie. Ces mères sont vraiment les plus courageuses et je leur dédie cette journée spéciale. Nous prions pour qu’elles trouvent le réconfort pour leurs familles, et la paix dans ce monde".