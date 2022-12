Céline Dion déteste l'un de ses titres les plus célèbres

Il y a 25 ans, un film bouleversait le monde entier au cinéma. Titanic a marqué les esprits avec des acteurs comme Léonardo Dicaprio ou encore Kate Winslet.

Si le film a ému les spectateurs, c'est aussi une musique mythique qui accompagne ce chef d'oeuvre du septième art.

Un tube qui a failli jamais voir le jour tellement Céline Dion n'appréciait pas ce titre.

La chanson "My heart will go on" s'est vendu à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde entier, le titre a même reçu un Oscar de la chanson originale en 1997.

En 2013, Céline Dion a confié qu'elle "ne voulais pas l'enregistrer". Elle avait ajouté : "Je n'aimais pas beaucoup la chanson. Et aujourd'hui, pas tellement plus. Sauf qu'elle a pris une ampleur extraordinaire et les gens l'ont tellement adoptée qu'avant de chanter la chanson, je me dis "Arf..." et quand le rideau s'ouvre, les gens se transforment. Ils sont tellement heureux de l'entendre que ça donne vie à la chanson."

James Horner, compositeur de cette célèbre chanson, avait répondu en indiquant : "Céline Dion a commencé à pleurer quand elle l'a interprétée pour la première fois dans son hôtel."

C'est un tube qui a marqué la carrière de Céline Dion. A voir si la chanteuse de 54 ans interprétera encore ce titre en concert, elle a récemment annulé une partie de sa tournée à cause d'un trouble neurologique rare.