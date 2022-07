Céline Dion de retour sur un album de reprises dédié à Jean-Jacques Goldman

Michael Jones a confié récemment que Céline Dion travaille avec lui sur le deuxième album d’Héritage Goldman.

La chanteuse québécoise s’est faite discrète ces dernières années suite à sa maladie et a dû reporter à plusieurs reprises sa tournée européenne. Bonne nouvelle pour ses fans, elle semble aller mieux et est de retour en studio. C’est Michael Jones qui a annoncé son retour lors d’un entretien avec La Voix du Nord. En septembre, la chanteuse reprendra un titre de Jean-Jacques Goldman pour l’album hommage Héritage Goldman 2. "C’est le seul album sur lequel il y aura Céline Dion d’ici deux ans" annonce cependant Michael Jones.

Après un premier album en début d’année, avec Marina Kaye, Michael Jones, Lilian Renaud et d’autres. Éric Benzi, le producteur, orchestre un deuxième volet pour Héritage Goldman, avec cette fois-ci Carla Bruni, Patricia Kaas et Céline Dion.

C’était important pour la chanteuse québécoise d’être présente sur cet album de reprises puisqu’elle a souvent collaboré avec Jean-Jacques Goldman, notamment pour J’irai où tu iras. Le chanteur lui a aussi écrit Pour que tu m’aimes encore ou S’il suffisait d’aimer.

Ce deuxième opus d’Héritage Goldman sera dans une version plus "celte" que le premier opus plus "gospel" et risque d’en surprendre plus d’un.