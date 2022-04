Céline Dion apparaît pour la 1e fois depuis sa maladie, dans un message de soutien à l’Ukraine

C’est une apparition plus que symbolique. Céline Dion s’est affichée publiquement pour la première fois depuis ses problèmes de santé et le report de sa tournée : lors de Stand Up For Ukraine, elle s’est filmée pour livrer un message de soutien et un appel aux dons.

La superstar de 54 ans, qui campera bientôt son premier rôle au cinéma, a surpris le public de Stand Up For Ukraine. Elle est apparue ce 8 avril dans une vidéo de l’événement caritatif organisé en ligne par Global Citizen. Le but : récolter des fonds pour venir en aide au peuple ukrainien.

L’événement a mobilisé le gratin des stars de la musique et du cinéma : Bono et The Edge de U2, Elton John, Madonna, Hugh Jackman ou encore Billie Eilish ont lancé des appels aux dons. Au total, Stand Up For Ukraine a rapporté pas moins de 10 milliards d’euros.

Mais l’apparition qui a fait le plus de bruit était sans conteste celle de Céline Dion.