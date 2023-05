Après avoir connu quelques gros succès au Québec au début des années 80, Céline décide de passer à la vitesse supérieure et de viser un public plus international. Et pour ce faire, elle s’absente des scènes et plateaux TV quelques mois, afin de parfaire son image. Elle en a profité pour refaire sa dentition, changer de look et perfectionner son anglais. En effet, au début de sa carrière, Céline chantait surtout en français ; pour viser l’international, il a bien fallu se mettre à l’anglais.