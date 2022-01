Céline Chariot, une photographe en immersion à l’hôpital : "j’ai marché sur la pointe des pieds, peur de déranger le silence"

Depuis le début de la crise sanitaire, l’hôpital, et le quotidien des soignants qui y travaillent – chamboulé de plein fouet par la pandémie de Covid-19 – sont au cœur des discussions. Pourtant nous restons dans l’obscurité quant à ce qui s’y passe véritablement. Difficile d’imaginer l’inimaginable… C’est cette obscurité que la photographe liégeoise Céline Chariot tente de dissiper dans un ouvrage intitulé "Clair obscur", une immersion photographique à l’hôpital public de la Citadelle à Liège lors de la deuxième vague de Covid 19. Le résultat est bouleversant. Il nous montre l’hôpital comme le lieu de la vie et de la mort, de la nuit et du jour, du visible et de l’invisible, de la souffrance et de la joie, de la résilience et de l’espérance… Pour en parler, Céline Chariot est l’invitée de Simon Brunfaut dans "La Couleur des idées" ce samedi.