Céline, Apollinaire, Genevoix, Barbusse… la Grande Guerre des écrivains

Entré à l’école des Beaux-Arts de Lyon à 16 ans, le futur auteur de Clochemerle voit ses études interrompues par la Grande Guerre, "la plus formidable connerie des temps modernes", pour laquelle il est appelé dans l’infanterie en 1914. Il se blesse un an plus tard, mais retourne au front en 1918.

Une expérience qui lancera sa carrière littéraire, avec la rédaction de La peur à partir de 1925. Un roman désenchanté, loin de l’héroïsme, loin de cette image d’une guerre "moralisatrice, purificatrice et rédemptrice" qu’on lui enseignait dans sa jeunesse.

— Mais alors qu’avez-vous fait à la guerre ?

[…] — Eh bien, j’ai marché de jour et de nuit, sans savoir où j’allais. J’ai fait l’exercice, passé des revues, creusé des tranchées, transporté des fils de fer, des sacs à terre, veillé au créneau. J’ai eu faim sans avoir à manger, soif sans avoir à boire, sommeil sans pouvoir dormir, froid sans pouvoir me réchauffer, et des poux sans pouvoir toujours me gratter… Voilà !

— C’est tout ?

— Oui, c’est tout… Ou plutôt, non, ce n’est rien. Je vais vous dire la grande occupation de la guerre, la seule qui compte : J’AI EU PEUR.

"Ce livre, dira Chevallier en 1951, tourné contre la guerre et publié pour la première fois en 1930, a connu la malchance de rencontrer une seconde guerre sur son chemin. En 1939, sa vente fut librement suspendue, par accord entre l’auteur et l’éditeur. Quand la guerre est là, ce n’est plus le moment d’avertir les gens qu’il s’agit d’une sinistre aventure aux conséquences imprévisibles."