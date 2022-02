Célibataire ? En Chine, le Parti vous aide à trouver l'âme soeur

Taux de natalité en berne, mariage qui n'a plus la cote, solitude... La Chine s'inquiète d'une évolution menaçante pour la société et l'activité économique. C'est là qu'intervient la Ligue de la jeunesse communiste, qui, grâce à son vaste réseau, tente de jouer les Cupidons.

"A mon âge, il est temps de trouver une fille et de se marier", explique Zhang Shaoge, qui vient participer à une de ces rencontres organisées à Jinan, le chef-lieu de la province du Shandong, dans l'est de la Chine."Je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied dans mon entourage et je veux élargir mon cercle d'amis", dit-il.

Le mariage a perdu de sa popularité en Chine. En 2020, seuls 8,14 millions de couples se sont mariés, alors qu'ils étaient 13,47 millions en 2013.

Conséquence sur le taux de natalité : il a également chuté l'an passé, à 7,52 naissances pour 1.000 habitants, au plus bas depuis la fondation de la République populaire en 1949.