Célébrons la journée mondiale des Schtroumpfs ce samedi 24 juin

Chaque année, à l'approche de l'anniversaire de leur papa Peyo, les Schtroumpfs sont célébrés partout dans le monde. Cette année, le Global Smurfs Day a lieu le samedi 24 juin. L'occasion de découvrir les nouvelles aventures des Schtroumpfs sur Auvio ?

La première journée mondiale des Schtroumpfs a eu lieu le 25 juin 2011, pour fêter la sortie du film 3D. Des fans se sont déguisés et ont fait la fête partout dans le monde, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous. Juzcar, un village andalou, a même été complètement repeint en bleu à cette occasion ! Alors que ce changement de décor devait être temporaire, les habitants du village ont refusé que Sony repeigne les bâtiments du village en blanc, comme ils l'étaient à l'origine. Ils ont en effet grandement apprécié l'exposition médiatique et le renouveau touristique que cela a provoqué.

Cet événement est également l'occasion de rendre hommage au dessinateur belge Pierre Cullifor, plus connu sous le nom de Peyo, né le 25 juin 1928.

Mais quelle meilleure façon de célébrer ce jour consacré aux Schtroumpfs que de (re)découvrir leurs farces, leurs aventures et leur inimitable joie de vivre ? Deux saisons, donc 104 épisodes, de la nouvelle série animée des Schtroumpfs sont disponibles en intégralité, à dévorer sur Auvio Kids.