Célébrons ensemble la diversité avec la Belgian Pride 2022

Depuis plus de 25 ans, la communauté LGBTQIA+, se réunit au mois de mai à Bruxelles pour la Belgian Pride. Un cortège exubérant et coloré qui rassemble toujours plus de participants. Après deux ans d’absence, cette parade à la fois festive et engagée fait son grand retour ce samedi 21 mai !

Tout le monde est le bienvenu à la Belgian Pride, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Le thème de cette année est “OPEN”, il résonne comme un appel à plus d’inclusivité, de respect et d’égalité ! De nombreuses activités vont rythmer cette journée placée sous le signe de la solidarité. Le point central de cette manifestation sera le Pride village au Mont des arts en plein cœur de Bruxelles où la scène centrale y accueillera DJ, groupes, danseurs et musiciens !