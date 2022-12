Célébrez les 60 ans de l’ensemble Musiques Nouvelles sur nos antennes ce lundi 5 décembre

Ce lundi 5 décembre 2022, Musiq3 fait place à l’ensemble Musiques Nouvelles, à l’occasion des 60 ans de l’ensemble. Au programme : un radioconcert à 13h, un Chambre avec vue où Fabrice Kada recevra Jean-Paul Dessy et une fin de journée en apothéose : le concert des 60 ans de Musiques Nouvelles au Studio 4 de Flagey à 20h, présenté par Fabrice Kada et Patrick Leterme.

C’est en 1962 que l’ensemble Musiques Nouvelles se forme, sous l’impulsion du pianiste belge Pierre Bartholomée, qui dirigera l’ensemble jusqu’en 1976. Leur premier concert a lieu dans le mythique Studio 1 de l’INR, à Flagey. En 1997, la direction du groupe est passée de Patrick Davin à Jean-Paul Dessy, qui dirige encore à ce jour Musiques Nouvelles. L’ensemble est constitué d’un noyau dur d’une petite douzaine d’artistes virtuoses.

En résidence à l’Arsonic à Mars – Mons arts de la scène depuis 2015, le groupe a pour but de soutenir la création musicale en Wallonie et à Bruxelles et de mettre en lumière en Belgique des compositeurs et compositrices émergents sur la scène internationale. Leurs projets sont divers, l’ensemble se réinventant sans cesse autour de créations prenant de nombreuses formes et certaines fois pluridisciplinaires.

Musiq3 célébrera les 60 ans de cet ensemble impactant.